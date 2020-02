The Witcher 3: CD Projekt mostra come utilizzare il cross-save tra Switch e PC

S'è fatto attendere molto tempo, ma l'ultimo aggiornamento di The Witcher 3 per Nintendo Switch ha introdotto il supporto al cross-save con le versioni PC del gioco, disponibili su Steam e GOG.

Grazie ad esso, i giocatori in possesso di entrambe le versioni possono interrompere la partita su una piattaforma e riprenderla sull'altra dall'esatto punto in cui l'avevano lasciata. Abbiamo già realizzato una guida all'utilizzo del cross-save di The Witcher 3, che vi spiega nel dettaglio come trasferire i salvataggi tra le due piattaforme, ma oggi sono venuti in vostro soccorso anche i ragazzi di CD Projekt RED, che hanno realizzato una video-guida con la solita ironia che li contraddistingue. Come potete vedere in basso, è essenziale accedere con l'account GOG o Steam (in base alla piattaforma sulla quale avete acquistato il gioco) su Nintendo Switch. Dopodiché, dal menu principale è molto semplice scaricare i salvataggi ed effettuare l'upload.

Avete già approfittato di questa funzione? Ne approfittiamo per segnalarvi che nel momento in cui vi scriviamo The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition è in offerta sul Nintendo eShop al prezzo di 41,99 euro, anziché 59,99 euro.