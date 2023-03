The Witcher 3: CD Projekt pubblica il nuovo hotfix, cosa cambia?

La patch 4.02 di The Witcher 3 ha introdotto migliorie grafiche e prestazionali, ma CD Projekt RED ha continuato a lavorare dietro le quinte per pubblicare un nuovo hotfix ora disponibile per i possessori della versione PC dell'action-RPG.

Come ci viene confermato da un nuovo post pubblicato dalla software house polacca su Twitter, The Witcher 3 Complete Edition ha appena ricevuto un nuovo hotfix, che non andrà a cambiare la build del gioco ma introdurrà alcune piccole migliorie tecniche. In particolare, gli sforzi profusi dal team di sviluppo si sono concentrati sul garantire una maggiore stabilità del titolo in esecuzione sulle schede grafiche GeForce RTX serie 40 in relazione all'impiego del DLSS 3.

Se possedete una delle GPU di ultima generazione di NVIDIA, dovreste quindi incappare in meno casi di crash improvvisi e generalmente di un'esperienza più stabile e godibile. Trattandosi di un hotfix mirato a queste specifiche schede grafiche NVIDIA non ci sono cambiamenti da segnalare per quanto concerne le versioni console PlayStation, Xbox e Switch dell'action-RPG. Chiaramente non sono incluse novità dal punto di vista dei contenuti.

Gli aggiornamenti tecnici di CD Projekt RED non si fermano qui, dal momento che la software house ha già confermato che Cyberpunk 2077 accoglierà presto il Path Tracing.