The Witcher 3: CD Projekt racconta la trasformazione open world del GDR

Nel corso di un'intervista concessa da Philipp Weber alla redazione di Polygon, il Senior Quest Designer di CD Projekt ha voluto celebrare i cinque anni dall'uscita di The Witcher 3 raccontando quanto sia stato difficile, ed emozionante, chiudere l'avventura di Geralt con un gigantesco videogioco a mondo aperto.

Ripercorrendo le tappe iniziali dello sviluppo di The Witcher 3, l'autore della software house polacca spiega che "il nostro quest director Mateusz Tomaszkiewicz ci chiedeva di adottare un approccio open world ma senza tralasciare la nostra filosofia di progettazione di The Witcher che prevedeva di creare delle storie complesse e mature che producessero delle conseguenze in base alle scelte compiute. C'era questo pregiudizio sui giochi a mondo aperto e sull'idea che non fosse un modello di sviluppo in grado di offrire delle storie profonde e interessanti, quindi ci sentivamo di aver raccolto davvero una grande sfida".

Weber ricorda poi quanto possa essere stato complesso approcciarsi a questo nuovo modello di sviluppo per The Witcher 3 incentrato su di una progressione ruolistica, su un gameplay e su una narrazione open world: "Inizialmente, cambiare il nostro design sembrava difficile, ma alla fine ci ha aiutati a migliorare molto la creazione delle missioni. Vedete, con un mondo aperto anche la struttura delle quest può diventare più aperta se si riescono a offrire ai giocatori le opportunità di vivere le nostre storie nel modo in cui loro vogliono accedervi. E poi siamo sempre stati dei grandi fan delle scelte e delle conseguenze non lineari, quindi per noi tutto ciò si è tradotto in un enorme vantaggio".