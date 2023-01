The Witcher 3, CD Projekt RED ribadisce: la patch per le versioni next-gen è imminente

Da un po' di tempo si parla di un update per le edizioni next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, che dovrebbe essere pubblicata da un momento all'altro stando a quanto riferito da CD Projekt RED in merito.

Negli scorsi giorni Marcin Momot, Global community director della compagnia, aveva affermato in un tweet che un update per The Witcher 3 Next-Gen è in arrivo, e adesso lo studio polacco lo ribadisce nuovamente tramite la pagina ufficiale Twitter del gioco. Sebbene il messaggio pubblicato parli di The Witcher 3 Next-Gen in generale, è una nota conclusiva a tirare fuori l'argomento, promettendo che novità arriveranno tra pochissimo.

"Tenete gli occhi ben aperti per una nuova patch, che arriverà molto presto!", si limita a dire CD Projekt RED, alimentando le curiosità dei fan su quali miglioramenti verranno apportati con l'aggiornamento. Nonostante le nuove versioni siano state generalmente apprezzate da critica e pubblico, non sono mancati alcuni problemi di performance, in particolare su PC, con i fan che attendono di vederle sistemate: è molto probabile che la patch in cantiere presso gli studi del team sia volta a sistemare gli inconvenienti emersi, permettendo così all'esperienza offerta da The Witcher 3 di raggiungere il suo massimo potenziale anche sulle piattaforme di nuova generazione.

Nel frattempo ricordiamo che è disponibile la versione fisica PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 Wild Hunt, pubblicata il 26 gennaio 2023.