The Witcher 3: CD Projekt svela l'esistenza di una misteriosa nave fantasma

Sono passati più di tre anni dal debutto di The Witcher 3: Wild Hunt, ma il gioco continua a custodire diversi segreti che i giocatori non sono riusciti ancora a scoprire. Uno di questi è stato svelato poche ora fa da CD Projekt: l'esistenza di una nave fantasma nelle acque delle isole Skellige.

"A una specifica ora della notte, in un determinato punto delle acque di Skellige, una nave fantasma si manifesta alla vista per qualche istante. Questo fenomeno si ripete ogni giorno, una volta al giorno. Volete andare a caccia di fantasmi?" si legge nel tweet di CD Projekt RED riportato in calce alla notizia.

A quanto pare, in uno specifico punto dell'arcipelago di Skellige è possibile incontrare una nave fantasma, in un determinato momento della notte. Leggendo i commenti dei fan, è facile comprendere la sorpresa di molti giocatori che, pur trascorrendo centinaia di ore in The Witcher 3, non sono mai riusciti ad imbattersi in questo fenomeno. A voi è mai successo?

Non è ancora chiaro cosa possa accadere avvicinandosi alla nave fantasma. Si tratta semplicemente di un fantasma? O c'è qualcosa dietro per cui vale la pena investigare? Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito.