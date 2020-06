The Witcher 3: Ciri e Geralt nel nuovo e bellissimo wallpaper 4K

Nel corso del pomeriggio è apparso sui canali social ufficiali di CD Projekt RED un nuovo ed interessante wallpaper in alta risoluzione a tema The Witcher 3: Wild Hunt, il quale permette di personalizzare il proprio smartphone o il desktop del proprio PC con i volti dei protagonisti del gioco.

Nell'immagine vediamo infatti al centro l'immancabile Geralt di Rivia e ai lati sia i principali villain del titolo che gli alleati più fedeli dello Strigo, ovvero Ciri, Triss e Yennefer.

Per accontentare tutti gli utenti, il team di sviluppo polacco ha deciso di pubblicare l'immagine in ben sette formati diversi, così da permettere ai giocatori che vogliono utilizzare l'immagine su tablet e smartphone e a quelli con un pannello con aspect ratio di 16:10 di utilizzare il wallpaper senza alterare le proporzioni del disegno.

Ecco di seguito tutte le risoluzioni nelle quali l'immagine è disponibile:

1080x1920 (per smartphone)

1600x900

1900x1200

1920x1080

2560x1600

3440x1440

3840x2160

Per procedere al download del wallpaper nella risoluzione che più vi aggrada, non dovete far altro che selezionarla attraverso il tweet ufficiale che trovate in calce alla notizia.

A proposito di immagini ad alta risoluzione, avete già dato un'occhiata all'incredibile galleria di screenshot 8K dedicata a Cyberpunk 2077 e ottenuta grazie all'utilizzo di una rete neurale?