The Witcher 3 ancora più coinvolgente in prima persona: arriva la nuova Mod

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti degli ancora misteriosi DLC di The Witcher 3 ispirati alla Serie TV di Netflix, il titolo CD Projekt RED continua a vantare una community estremamene attiva.

Sono infatti ancora moltissimi gli appassionati che si divertono nel creare Mod per il GDR polacco. Tra questi ultimi possiamo ad esempio includere ExtremeDotneting, che di recente ha avuto modo di rielaborare in chiave molto approfondita una Mod pubblicata nel corso del 2016 da un altro utente. Ribattezzando il contenuto "First Person Mode Reworked", il Modder ha corretto un'ampia selezione di bug e imperfezioni che contraddistinguevano la Mod originale.

Per mostrare il frutto delle sue fatiche, ExtremeDotneting ha pubblicato un nuovo video gameplay nel quale mostra la First Person Mode Reworked in azione in The Witcher 3: Wild Hunt. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mostra diverse sequenze del GDR, tra fasi esplorative e combattimenti contro creature fantastiche. Grazie alla nuova visuale, gli amanti dei giochi in prima persona possono immedesimarsi ancora di più nei panni di Geralt di Rivia, per brandire la spada e sentirsi un vero Strigo.



Per coloro che sono ansiosi di riscoprire tutti i segreti e Easter Egg di The Witcher 3: Wild Hunt, ricordiamo che è in programma una versione next gen del gioco.