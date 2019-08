The Witcher 3: la colonna sonora si arricchisce di nuovi brani con la Mod "Music Overhaul"

La community dei Modder ha dedicato molta attenzione a The Witcher 3:Wild Hunt. L'opera di CD Projekt Red è infatti stata resa protagonista di diverse creazioni da parte degli utenti più appassionati.

Tra questi possiamo sicuramente citare i creatori della Mod "Music Overhaul", interamente dedicata alla colonna sonora del gioco. Con quest'ultima, infatti, gli utenti si sono posti l'obiettivo di ampliare le musiche a corredo delle avventure dello Strigo. Ai brani già presenti all'interno del terzo capitolo della saga videoludica dedicata al carismatico Geralt di Rivia, i modder ne hanno volute aggiungere di ulteriori, senza per questo rinunciare alla colonna sonora originale.



Brani estratti dalle OST di The Witcher 1 e The Witcher 2 sono così state affiancate a quelle di Wild Hunt, per offrire ai videogiocatori una maggiore varietà musicale di accompagnamento alle proprie avventure. Ad ora, la mod introduce in The Witcher 3 sedici nuovi brani, magli autori sono al lavoro per introdurne di ulteriori, così da rendere l'esperienza in costate evoluzione. In apertura ed in calce a questa news, potete ascoltare alcuni dei brani musicali protagonisti della mod: cosa ne pensate dell'iniziativa?



Restando in tema di mod, alcune hanno puntato a riprodurre gli effetti della tecnologia del Ray Tracing in The Witcher 3 Wild Hunt, mentre altre hanno introdotto nuovi incantesimi nel gioco.