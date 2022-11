The Witcher 3,come sarà la grafica su PS5 e Xbox Series X? Ecco l'ultima video comparativa

Prendendo spunto dal Gameplay Reveal dell'Update Nextgen di The Witcher 3, l'ormai celebre youtuber ElAnalistaDeBits ha confezionato una nuova video comparativa che evidenzia le migliorie grafiche promesse da CD Projekt con l'aggiornamento gratuito del capolavoro ruolistico con protagonista Geralt di Rivia.

Nel realizzare questo suo nuovo 'raffronto generazionale' tra l'attuale e la futura versione di The Witcher 3 Wild Hunt, il creatore di contenuti ci offre una visione d'insieme delle numerose aggiunte che caratterizzeranno questo update grafico (ma non solo).

La video comparativa fa emergere la maggiore ricchezza di dettagli degli scenari, con una vegetazione più rigogliosa e modelli poligonali con texture maggiormente definite, soprattutto su console dove assisteremo, così come su PC grazie al nuovo preset grafico Ultra, all'implementazione del Ray Tracing nella gestione dell'Ambient Occlusion e dell'illuminazione globale. La compressione del video in streaming dell'evento di presentazione dell'Update Nextgen, ad ogni modo, non ci permette di apprezzare i miglioramenti apportati dall'adozione dell'FSR 2.1.

In attesa di un'analisi esaustiva sui benefici apportati dalla 'nuova grafica' di TW3, ricordiamo che l'Update Nextgen introdurrà anche la Photo Mode e tante ottimizzazioni al sistema di combattimento, oltre al supporto al DualSense su PS5 e numerosi interventi sulla 'qualità di vita', come la possibilità di aumentare la grandezza dei sottotitoli e la maggiore 'leggibilità' dei singoli elementi che compongono l'interfaccia e la mappa.

Il lancio dell'Update Nextgen di The Witcher 3 Wild Hunt è previsto per il 14 dicembre, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.