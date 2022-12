The Witcher 3: come passare dalla telecamera in stile God of War a quella originale

In mezzo alle numerosissime opzioni extra in termini di gameplay che CD Projekt RED ha introdotto nella versione di nuova generazione di The Witcher 3 Wild Hunt troviamo anche una telecamera alternativa che permette di affrontare le varie situazioni di gioco da una prospettiva diversa. Scopriamo insieme come attivarla e disattivarla.

Per chi avesse giocato la versione originale dell'action RPG dello studio polacco, con l'aggiornamento Next Gen è stata introdotta un'opzione alternativa della visuale che la avvicina al personaggio e che reagisce in modo più dinamico sia durante il combattimento che nelle fasi di esplorazione a piedi e a cavallo. In sostanza, l'attivazione di questa nuova impostazione video fa sì che la telecamera somigli a quella di God of War, poiché è molto più vicina al protagonista rispetto a quanto visto nella versione standard del gioco.

Per modificare questa opzione non occorre fare altro che accedere al menu delle Opzioni premendo il tasto Back sul controller Xbox Series X|S (o il touchpad del DualSense di PlayStation 5), poi selezionare la voce 'Impostazioni di gioco' ed infine scorrere fra le varie scelte disponibili fino ad individuare 'Distanza visuale esplorazione', 'Distanza visuale combattimento' e 'Distanza visuale a cavallo'. Per ciascuna di queste voci è possibile scegliere fra due diverse opzioni, ovvero 'Predefinita' e 'Ravvicinata': la prima è quella del gioco originale, invece la seconda permette di attivare la versione rinnovata della telecamera per far sì che si avvicini a Geralt. Se non avete mai provato il gioco, vi suggeriamo di fare un test con entrambe le versioni della telecamera per individuare quella con la quale vi trovate meglio.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come trasferire i salvataggi di The Witcher 3 da PS4 a PS5 e da Xbox One a Series X|S? Sulle nostre pagine trovate anche la guida con 10 consigli per i nuovi giocatori di The Witcher 3 Next Gen.