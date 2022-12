The Witcher 3: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Series X|S

Avete iniziato a giocare a The Witcher 3 prima che venisse pubblicato l'aggiornamento per console di ultima generazione e non volete ricominciare l'avventura di Geralt da zero? Sappiate allora che è possibile importare i salvataggi di PlayStation 4 e Xbox One su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

PlayStation

Chi vuole utilizzare i salvataggi della versione PlayStation 4 di The Witcher 3 Wild Hunt in quella PlayStation 5 non dovrebbe cancellare dalla memoria della console l'edizione per console di vecchia generazione. Per procedere con l'esportazione dei salvataggi occorre infatti aggiornare la versione PS4 del gioco ed avviarla, poi selezionare la voce 'Le mie ricompense' nella schermata principale e procedere con tutti i passaggi utili per l'attivazione del cross-save di The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen. In questo modo, i salvataggi PS4 verranno caricati nel cloud e potrete utilizzarli su PS5 o su qualsiasi altra piattaforma vogliate.

Xbox e PC

Per quello che riguarda invece il trasferimento dei salvataggi per chi gioca su Xbox o PC, questo avverrà in maniera automatica. Che si tratti dell'una o dell'altra piattaforma, non vi sarà alcuna differenza tra The Witcher 3 Next Gen e la sua precedente versione, poiché la nuova edizione del gioco viene considerata come un semplice aggiornamento. Questo significa che i salvataggi delle precedenti versioni verranno automaticamente individuati e saranno disponibili nel menu 'Carica partita'. Ovviamente è necessario che i file siano fisicamente presenti in memoria laddove non vi fosse un sistema di gestione dei salvataggi nel cloud come quello di Steam o Xbox (chi gioca l'edizione GOG senza il client proprietario deve assicurarsi che i file siano nella posizione giusta).

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come scaricare l'aggiornamento gratis di The Witcher 3 su PS5, Xbox Series X|S e PC.