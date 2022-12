The Witcher 3: come fare l'upgrade gratis su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato: oggi, 14 dicembre 2022, tutti i possessori di una copia di The Witcher 3 Wild Hunt (con o senza DLC) possono scaricare senza costi aggiuntivi l'aggiornamento alla versione next-gen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Scopriamo insieme come eseguire l'upgrade gratis su ogni piattaforma supportata.

PlayStation 5

Il meccanismo attraverso il quale i possessori del gioco CD Projekt RED possono aggiornarlo su PS5 è molto simile a quanto accaduto con altri prodotti. Nel caso in cui possediate una versione fisica di The Witcher 3, inseritela nel lettore della console Sony e poi visitate la pagina del prodotto sul PlayStation Store, selezionando la versione giusta e procedendo con il riscatto. Se invece il gioco è nella vostra libreria digitale, dovrete eseguire gli stessi passaggi elencati sopra senza che vi sia bisogno di inserire il disco. A questo punto, procedete con il download e, una volta scaricato il pacchetto, avviatelo per godervi tutte le novità.

Occorre precisare che i possessori della versione su disco del gioco non possono effettuare l'aggiornamento se la loro PlayStation 5 è sprovvista del lettore ottico (in sostanza, se possiedono la Digital Edition della console Sony). Il disco dovrà inoltre essere inserito nella console al momento dell'esecuzione della versione next-gen di The Witcher 3.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Xbox Series X|S e PC

Chiunque possieda The Witcher 3 Wild Hunt o la sua Complete Edition sulla console Microsoft oppure su un qualsiasi client PC dovrà semplicemente procedere con l'installazione del gioco: in qualsiasi caso, sarà il sistema a scaricare in automatico l'ultima versione del gioco e non dovrete riscattare nulla sugli store. Lo Smart Delivery di Xbox Series X|S entrerà in funzione anche con la versione su disco: sarà sufficiente inserire il disco nella console per fare in modo che l'aggiornamento scaricato trasformi automaticamente il prodotto nella versione più recente e, come già visto su PS5, il disco dovrà restare nella console durante l'esecuzione. Per chi se lo stesse chiedendo, infine, la versione su disco di The Witcher 3 non potrà essere aggiornata gratuitamente su Xbox Series S, essendo la console sprovvista di lettore ottico.

Avete già letto la nostra recensione di The Witcher 3 in versione PlayStation 5?