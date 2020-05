The Witcher 3 compie 5 anni: CD Projekt RED svela i segreti dello sviluppo

Mentre gli amanti dell'universo dello Strigo si chiedono se Ciri sarà protagonista di The Witcher 4, l'apprezzato The Witcher 3: Wild Hunt festeggia il proprio quinto anniversario!

Pubblicato il 19 maggio 2015, il GDR festeggia infatti oggi il proprio primo lustro: per l'occasione, Jakub Szamalek, sceneggiatore principale del gioco, ha voluto condividere qualche simpatico retroscena su quello che è stato il processo di sviluppo del terzo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia.

L'autore racconta come nel tempo i lavori sul gioco non ne abbiano mutato la natura essenziale, ovvero quelli di un ambizioso GDR open-world ricco di componente narrativa, ma abbia visto aggiungersi diversi nuovi dettagli. Ad esempio, racconta Szamalek, per lungo tempo il team non sapeva quante e quanto grandi sarebbero state le Isole Skellige. Alcune meccaniche sono inoltre state aggiunte molto tardi nello sviluppo: tra queste, l'esplorazione subacquea. Inizialmente inoltre il team voleva rendere possibile utilizzare più cavalli e non solo la fedele Rutilia! Su alcune scelte hanno inoltre avuto un impatto le capacità tecniche dell'epoca: una scena che prevedeva Ciri sfidare avversari a colpi di spada mentre si muoveva pattinando su un lago ghiacciato è stata ad esempio esclusa perché troppo complessa da realizzare.



Complessivamente, ricorda Szmalek, il successo della serie è stato essenziale per far crescere CD Projekt RED, sia in termini di esperienza (Blood & Wine viene ad esempio citato dall'autore come il miglior esponente degli archi narrativi di The Witcher 3), sia in termini di portata. "Quando mi sono unito al team nel 2012, - ricorda - eravamo circa 100 dipendenti. Ora, abbiamo quasi un migliaio di persone nel gruppo, che lavorano da diversi uffici in Polonia e nel mondo".



Per festeggiare il quinto anniversario del GDR di CD Projekt RED, sulle pagine di Everyeye potete dedicarvi alla caccia ad alcuni dei migliori segreti ed Eater Egg di The Witcher 3.