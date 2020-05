The Witcher 3 compie 5 anni: ecco la splendida reinterpretazione del tema principale

To celebrate the 5th anniversary of The Witcher 3: Wild Hunt @kwazol, Music Director, invited @ViolinTay, @miracleofsound, @malukah, @Tinaguo, @A_Gingertail, Łukasz Kapuściński & Jasinka to recreate the main theme from the game!



Thank you for bringing back these fond memories! pic.twitter.com/inyMIlf2pl