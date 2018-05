The Witcher 3 compie oggi tre anni: CD Projekt festeggia con un artwork

Sono passati esattamente tre anni da quando The Witcher 3 ha fatto il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per celebrare il terzo anniversario del gioco, CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo artwork dedicato ai protagonisti dell'avventura.

Era proprio il 19 maggio del 2015, infatti, quando il terzo capitolo di The Witcher debuttò su PC e Console raccogliendo da subito ottimi consensi di critica e pubblico. Come potete vedere a fondo pagina, lo sviluppatore polacco ha deciso di celebrare il terzo anniversario del gioco con un nuovo artwork a tema: nell'immagine vengono raffigurati i principali protagonisti dell'avventura, con l'inconfondibile figura di Geralt di Rivia al centro della scena.

Dopo la grande accoglienza riservata al gioco base, The Witcher 3 si è espanso con due DLC nel corso dei mesi successivi: Hearts of Stone, uscito a ottobre dello stesso anno, e l'apprezzatissimo Blood & Wine, giunto su tutte le piattaforme a maggio 2016. La saga dedicata a Geralt di Rivia rimane tra i giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni, con un terzo capitolo che è riuscito a ridefinire anche il concetto di RPG Open World.

Intanto, i ragazzi di CD Projekt Red si trovano adesso impegnati con Cyberpunk 2077, il nuovo GDR ambientato nel mondo distopico dell'omonimo gioco cartaceo: anche se non abbiamo ancora la conferma ufficiale, con ogni probabilità lo studio polacco diffonderà ulteriori dettagli sul titolo durante l'E3 2018 di Los Angeles. Cosa vi aspettate dai prossimi progetti della software house?