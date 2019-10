The Witcher 3 Complete Edition Video Recensione: lo Strigo approda su Nintendo Switch

A quattro anni dal lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC, The Witcher 3 giunge su Nintendo Switch con una Complete Edition ricca di contenuti (oltre all'avventura originaria sono presenti anche tutte le espansioni, tra cui Hearts of Stone e Blood and Wine) ma penalizzata da qualche limitazione tecnica di troppo.

Nell'approfondita disamina con cui il buon Stefano Calzati ci propone la nostra recensione di The Witcher 3 per Nintendo Switch, l'ultima versione del kolossal ruolistico a mondo aperto di CD Projekt mostra tutti i pregi, e gli inevitabili difetti, di un porting che sacrifica risoluzione e dettaglio grafico sull'altare della portabilità.

Con il supporto attivo di Saber Interactive e degli sviluppatori dell'avventura primigenia, l'epopea fantasy dello Strigo rivive in una forma inedita e, se vogliamo, originale: il lavoro tecnico svolto attingendo alla ricchissima base grafica e contenutistica del capolavoro di CD Projekt RED consente a tutti gli appassionati di action GDR su Nintendo Switch di giocare uno dei principali esponenti del genere.

Nonostante le oggettive mancanze di natura visiva che possiamo sperimentare sulla console ibrida della casa di Kyoto, tutto ciò che ha reso grande la componente estetica e artistica di The Witcher 3 Wild Hunt ci viene riproposto senza tagli evidenti e, soprattutto, senza sacrificare nulla sul piano del coinvolgimento e del divertimento. A tal proposito, vi riproponiamo questo articolo ricco di filmati comparativi di The Witcher 3 su Switch, PC e PS4.