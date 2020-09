The Witcher 3: compralo in sconto in vista dell'update gratis per PS5 e Xbox Series X

I ragazzi di CD Projekt RED sono tra i più attivi in ottica next-gen: oltre ad essere al lavoro sull'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077, che arriverà dopo il lancio del gioco fissato per il 19 novembre su PS4, Xbox One e PC, gli sviluppatori stanno preparando un aggiornamento analogo anche per The Witcher 3: Wild Hunt.

L'aggiornamento next-gen per The Witcher 3: Wild Hunt sarà gratis per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, e introdurrà varie migliorie tecniche come il supporto al Ray-Tracing e caricamenti più veloci. I lavori di ammodernamento, ovviamente, si estenderanno anche alle due espansioni, Hearts of Stone e Blood & Wine.

Se per qualche motivo non avete mai acquistato il GDR di CD Projekt RED in tutti questi anni, allora questo potrebbe essere il momento giusto per rimediare. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, versione comprensiva di gioco base ed espansioni, è attualmente in offerta su Amazon.it:

Lo sconto, come potete vedere, è al momento molto più invitante per la versione PlayStation 4. In ogni caso, vi consigliamo di continuare a monitorare la situazione poiché su Amazon i prezzi variano in continuazione. Per la stessa ragione, se trovate interessante la proposta per PS4 vi consigliamo di approfittarne quanto prima.