The Witcher 3: confermato il supporto HDR per la patch Xbox One X

Dopo le primeemerse nella giornata di ieri,ha annunciato che la patchdiincluderà anche il supporto HDR. La conferma è arrivata direttamente su Twitter.

Come potete leggere nel tweet riportato in basso, il community manager di CD Projekt RED Marcin Monot ha confermato che la patch Xbox One X di The Witcher 3 includerà il supporto HDR, in risposta a una domanda posta da un fan su Twitter.

Al momento non sappiamo quando verrà pubblicata questa patch, ma stando a quanto riportato sul sito ufficiale Xbox possiamo aspettarci che arriverà presto. A questo punto non rimane che attendere una data ufficiale da CD Projekt RED.