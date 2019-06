The Witcher 3 a confronto su Nintendo Switch e PlayStation 4

Lo youtuber Cycu1 ha pubblicato un nuovo video confronto di The Witcher 3, mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su Nintendo Switch e PlayStation 4. Il filmato consente di farci una prima idea sulla qualità visiva del porting destinato alla console ibrida.

Il video confronto è basato sulle stesse scene di gioco tratte dalle versioni Nintendo Switch e PlayStation 4 di The Witcher 3, allo scopo di fare un paragone diretto sul comparto grafico. Come era lecito aspettarsi per un titolo open world di questa portata, la versione Switch di The Witcher 3 deve scendere a qualche compromesso visivo, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle texture e la mole di dettagli presente a schermo. Il risultato finale, tuttavia, sembra abbastanza promettente, soprattutto considerando che il titolo potrà essere giocato anche in modalità portatile.

A tal proposito, ricordiamo che nelle ultime ore sono stati rivelati risoluzione, dimensioni e contenuti di The Witcher 3 per Switch. Ricordiamo che il GDR di CD Projekt RED debutterà sulla console ibrida di Nintendo nel corso del 2019.