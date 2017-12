The Witcher 3 a confronto su PS4 Pro, Xbox One X e PC

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video di The Witcher 3: Wild Hunt , mettendo a confronto il comparto grafico del gioco e il frame rate su. Il filmato è disponibile in cima alla notizia.

Come sempre, i video di Candyland propongono un confronto diretto fra le varie versioni del gioco, accostando le stesse identiche scene di gameplay. In questo caso possiamo vedere a paragone le versioni PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X di The Witcher 3, con quest'ultima che ha ricevuto da poco la patch per supportare la console premium di Microsoft.

Ricordiamo che l'edizione Xbox One X di The Witcher 3 supporta già l'HDR, ma CD Projekt RED ha confermato che questa feature arriverà in futuro anche su PlayStation 4 Pro tramite una patch dedicata.

Per conoscere tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.