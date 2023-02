The Witcher 3: continua il Vagina Gate, CD Projekt assicura che rimuoverà tutto

Nuovi sviluppi sul Vagina Gate di The Witcher 3 Wild Hunt, l'ultimo aggiornamento del gioco ha introdotto alcune texture di organi genitali femminili nel gioco, si è trattato però di un banale errore e CD Projekt RED ha già confermato che rimuoverà i file in questione con un aggiornamento.

Lo studio ha però voluto chiarire la sua posizione con una nota inviata a IGN USA, dichiarando come questa non sia una presa di posizione contro la nudità o temi per adulti, semplicemente il materiale in questione verrà eliminato solo ed esclusivamente perché è stato inserito nel gioco per sbaglio.

Nei giorni scorsi l'autore della mod Vaginas for Everyone ha accusato CD Projekt RED di aver utilizzato la sua mod senza chiedere l'autorizzazione ma anche in questo caso lo studio polacco si difende, sottolineando come in realtà i file utilizzati non provengano Vaginas for Everyone bensì da HD Monsters Reworked (HDMR), la compagnia ha sottoscritto un regolare contratto di utilizzo con l'autore di questa mod ma in ogni caso presto entrambe le parti verranno ricontattate per chiarire la situazione.

Intanto è stata pubblicata una nuova patch di The Witcher 3 Wild Hunt che corregge alcuni bug e problemi tecnici (sopratutto su PC) mentre per la rimozione delle texture incriminate bisognerà attendere ancora.