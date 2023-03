The Witcher 3: un cosplay di Cerys, l'erede al trono di Skellige sulla difensiva

CD Projekt RED è impegnata su più fronti, al lavoro su futuro di The Witcher e poi sul progetto remake della saga. In attesa che queste produzioni vedano la luce, la community di appassionati si diletta con The Witcher 3, che da non molto ha ricevuto un importante aggiornamento.

Il primo dei progetti di CD Projekt RED a vedere la luce sarà il quarto capitolo della saga. The Witcher 4: Polaris uscirà forse entro il 2025, permettendo allo studio polacco di concentrare i suoi sforzi sull'uscita di The Witcher Remake. Manca dunque ancora molto tempo prima che i giocatori possano tornare a immergersi in una nuova avventura, ma fortunatamente The Witcher 3 viene costantemente aggiornato.

Se l'utenza videoludica è in attesa, la community di cosplayer è invece sempre molto attiva per celebrare i protagonisti preferiti della trilogia con protagonista lo Strigo Geralt di Rivia. È La cosplayer Masha Gotye a rendere omaggio a un personaggio secondario della saga.

In questo cosplay di Cerys da The Witcher 3 ritroviamo la figlia del sovrano Crach an Craite, sorella di Hjalmar. Conosciuta anche con il soprannome di "Aquila", grazie all'aiuto di Geralt può diventare la regina di Skellige, che con lei prospererà pacificamente. Testarda e coraggiosa, in questa interpretazione imbraccia spada e scudo per farsi carico delle battaglie del suo reame.