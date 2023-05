The Witcher 3: un cosplay di Ciri alle prese con il suo addestramento

Sebbene siano passati anni dall'uscita, The Witcher 3 Wild Hunt è tutt'oggi uno dei tre migliori videogiochi per PlayStation 5. Forte di un comparto tecnico completamente nuovo e migliorato per l'approdo su next-gen, il titolo sviluppato dalla software house polacca CD Projekt RED è dunque d'obbligo nelle collezioni di ogni appassionato.

Con il recente rilascio del trailer della terza stagione di The Witcher, l'ultima della serie televisiva con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, il pubblico torna a impazzire per la serie basata sui libri omonimi di Andrzej Sapkowski.

The Witcher è ormai parte integrante della cultura pop odierna, grazie appunto ai diversi mezzi d'intrattenimento con cui gli appassionati possono legarsi alle vicende della trama. Ma The Witcher è anche sinonimo di cosplay, che quotidianamente vengono condivisi in rete dai fan dell'opera.

A far parlare di sé quest'oggi è un bellissimo cosplay di Ciri da The Witcher 3. Nell'interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Angelina Chernyak ritroviamo la Leoncina di Cintra immersa nel duro addestramento a cui lo Strigo Geralt l'ha sottoposta. Se in un primo scatto la vediamo meditare in cerca della pace interiore nei pressi di un torrente, in un secondo sguaina la spada pronta ad affrontare qualsivoglia minaccia le si pari dinanzi.