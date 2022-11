The Witcher 3: un cosplay di Ciri pronta all'esordio su next-gen

Proprio quando i giocatori stavano per concentrarsi sul prossimo progetto del franchise in cantiere presso CD Projekt RED, la casa di sviluppo polacca ha stupito il pubblico annunciando l'imminente arrivo di The Witcher 3 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Immergiamoci dunque nell'ultima avventura dello Strigo più amato, Geralt di Rivia.

Per prepararci alla prossima trilogia che esordirà con The Witcher Polaris, e che non arriverà prima di almeno un altro paio di anni di sviluppo, CD Projekt RED ha ben pensato di riportarci nel meraviglioso mondo narrativo del terzo e ultimo capitolo del viaggio di Geralt.

Rieccoci dunque nuovamente al fianco dello Strigo, di Yennefer, Triss e ovviamente di Cirilla Fiona Elen Riannon, più semplicemente conosciuta e amata dal pubblico con il nome di Ciri. La Leoncina di Cintra, legittima erede al trono, è il secondo personaggio giocabile di The Witcher 3 dopo Geralt, più agile e con diverse abilità speciali.

In questo cosplay di Ciri da The Witcher 3 vediamo la Witcher con indosso il suo classico outfit, che consiste nella parte bassa di in un pantalone di pelle marrone scuro e di lunghi stivali, e nella parte alta di un bustino e di una maglia bianca. A vestire i panni di Cirilla è la cosplayer Neyro Desu, che nella foto condivisa su Reddit tiene la spada ben salda sulle spalle pronta a mettersi in posizione da combattimento per il debutto next-gen.