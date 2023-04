The Witcher 3: un cosplay di coppia di Yennefer e Triss, le due maghe si stringono

Il futuro è caldo per la saga di The Witcher. Dopo l'arrivo dell'update che ha portato il terzo capitolo della saga su next-gen, CD Project RED si è messa al lavoro sulla prossima avventura, una serie che non avrà più Geralt di Rivia come protagonista.

Prima di accogliere The Witcher 4 e salutare Geralt e gli altri protagonisti, i giocatori possono intrattenersi affrontando le vicende della trilogia originale. Le recenti patch di The Witcher 3 stanno infatti migliorando il comparto tecnico della versione uscita per le piattaforme di attuale generazione. Vi ricordiamo che poi, dopo il quarto capitolo, la software house polacca ha promesso l'uscita di The Witcher Remake.

A ogni modo, a conquistare i riflettori e ad attirare gli sguardi degli appassionati sono le belle e professionali cosplayer Vick Torie e Christina Volkova, le quali hanno dato vita a una splendida partnership per dare vita a un cosplay di coppia di Triss e Yen da The Witcher 3.

Nell'interpretazione che trovate in calce all'articolo le due maghe, l'una originaria di Vengerberg e l'altra di Temeria, osservano verso l'alto stringendosi il fianco a vicenda. Piuttosto che combattere per conquistare il cuore dello Strigo Geralt, Triss e Yennefer si proteggono le spalle come fecero durante la Battaglia di Colle Soden. Tuttavia, incuriosite, le due cosplayer si domandano quale tra le due maghe abbia conquistato il cuore dei giocatori e di Geralt in The Witcher 3.