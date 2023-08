The Witcher 3: un cosplay corvino di Yennefer ha per le mani il medaglione di Geralt

La terza stagione di The Witcher non è stata esattamente un successo. L'addio di Henry Cavill come Geralt non ha salvato la serie Netflix, ampiamente criticata e bistratta dal pubblico. Fortunatamente, i fan possono fare affidamento su CD Projekt RED e sull'adattemento videoludico della saga.

L'insuccesso della serie Netflix si fa sentire sul web, ma il futuro della serie di videogiochi è luminoso. The Witcher 3 continua ad aggiornarsi e a migliorare le versioni next-gen del titolo attirando nuovi giocatori a distanza di anni dal debutto. Ci sono inoltre due progetti in via di sviluppo presso la software house polacca. Il primo è un remake di The Witcher, che porterà gli appassionati a rivivere la prima avventura e il primo approccio con Geralt, mentre il secondo è una saga completamente nuova di The Witcher. Prima di salutare i vecchi protagonisti, ecco una egregia interpretazione condivisa dalla cosplayer Koriel Creations.

In questo cosplay di Yenn da The Witcher torniamo al fianco della Strega originaria di Vengerberg. Yennefer è uno dei personaggi chiave della trilogia di Geralt, con il quale intrattiene una complicata relazione amorosa e che tratta Ciri proprio come la figlia che ha sempre cercato. La maga ha folti capelli ricci corvini e occhi color violetto. In questa interpretazione idossa un classico abito nero, ha per le mani il medaglione di Geralt e invita i fan a donare un soldo al vostro Witcher proprio come farebbe Ranuncolo.