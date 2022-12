The Witcher 3: un cosplay di Kira Metz, l'eccentrica maga di Temeria

Il recentissimo arrivo di The Witcher 3 su console next-gen ha rilanciato l'ultima avventura di Geralt di Rivia nel cuore degli appassionati. Tra i tantissimi protagonisti del titolo sviluppato da CD Projekt RED ritroviamo anche la maga Keira Metz, pronta a lanciare i suoi incantesimi in un cosplay davvero fedele.

L'update next-gen di The Witcher 3 è stata una della ultime, grandi sorprese di quest'anno. Geralt, Triss, Yennefer e Ciri hanno fatto nuovamente breccia nel cuore degli appassionati. Ma non ritroviamo solamente questi personaggi illustri.

In The Witcher 3 lo Strigo si avventura nel villaggio di Mezzobosco, dove incontra Keira Metz, nascosta dalle brutalità dei cacciatori di streghe. Keira è una maga ex consigliera del re di Temeria. Amante del lusso ed eccentrica, disprezza la sporcizia della vita all'aria aperta. Assieme si misero alla ricerca di Ciri e combatterono Nithral. Con lei è possibile intraprende una relazione romantica. A seconda delle scelte fatte nel corso della storia, ella può perire oppure innamorarsi di Lambert.

Ritroviamo Keira Metz in questo cosplay di The Witcher 3. Vediamo la maga originaria di Carreras aggirarsi per i boschi, forse per mantenersi a distanza dai malvagi cacciatori di streghe. Nell'interpretazione della cosplayer mi2ray2, la bionda maga Kira indossa il suo classico outfit composto da una elegante veste grigia e rossa adornata da preziosi gioielli.