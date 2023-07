The Witcher 3: un cosplay di Triss lontana dalla magia dall'italiana Daisy Godiva

Da pochi giorni su Netflix è stata rilasciata la terza stagione di The Witcher e tanto è bastato per rilanciare il franchise tra la community di appassionati di cosplay. A dare il benvenuto alla serie televisiva che saluterà Henry Cavill ci pensa la cosplayer italiana Daisy Godiva.

Con i fan in attesa del rilascio degli episodi della parte 2 di The Witcher Stagione 3, l'artista nostrana che nel 2016 ha partecipato al World Cosplay Summit ci sprona a riprendere il pad in mano e a rilanciarci nell'ultima avventura di Geralt di Rivia.

The Witcher 3 è uno dei 10 migliori giochi per PlayStation 5, alle spalle del solo Elden Ring. Questo risultato eccezionale è frutto del grande lavoro di CD Projekt RED, che negli ultimi mesi ha lanciato un corposo aggiornamento che ha portato il terzo capitolo della saga su console next-gen e che ha continuato a migliorare il titolo con appositi e mirati update.

A ogni modo, in questo cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3 torniamo al fianco della maga da Maribor, quattordicesima vittima della battaglia di Colle Sodden. In questa interpretazione all'italiana Triss è lontana dalla magia e dalle battaglie che tormentano Temeria. Vediamo infatti la maga dai capelli rossi adagiata su una scalinata, con indosso l'abito verde ricamato in oro che le lascia scopeto il petto.