The Witcher 3: un cosplay di Triss Merigold, la maga nelle foto di Asia Carfi

Sono passati molti anni di distanza dalla produzione e distribuzione del videogioco di CD Projekt Red, eppure riesce sempre a rimanere sulla cresta dell'onda e ad appassionare molti amanti del media videoludico. A breve The Witcher 3 potrebbe tornare su PS5 e Xbox Series X, per riammirare il mondo dello strigo Geralt e degli altri personaggi.

In una nuova veste grafica, potremo rigiocare Geralt e Ciri, ma anche goderci del tempo in compagnia di uno dei personaggi più amati di The Witcher, Triss Merigold. La maga di Maribor è quasi sempre al centro dei desideri dei fan, in una lotta senza fine tra lei e Yennefer, e ciò riverbera anche nel mondo reale con la produzione di tanti cosplay a tema The Witcher.

Triss Merigold è inevitabilmente molto omaggiata dalle varie cosplayer, siano esse amatoriali o professionali. Provenienti da qualsiasi parte del mondo, possiamo ammirare un cosplay di Triss Merigold italiana grazie alla nostrana Asia Carfi, che ha vestito l'abito verde e lungo della maga di Maribor e tutti gli altri accessori che le danno un aspetto fedele a quello della serie di videogiochi dello studio polacco.

Invece, spesso è stata Mira Ladovira a vestire i panni di Triss Merigold con cosplay di ogni tipo.