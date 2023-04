The Witcher 3: un cosplay di Triss in verde dall'italiana Seshiria Sandy

Mentre la community di videogiocatori continua a godersi la versione next-gen di The Witcher 3, CD Projekt RED lascia trapelare alcune informazioni sul prossimo titolo della serie che pare si chiamerà The Witcher 4, e non Polaris come si riteneva inizialmente.

A ogni modo, è ancora presto affinché il pubblico pensi di potersi avventurare nella prossima saga dell'action RPG sviluppato dalla software house polacca. Dunque, agli appassionati non resta altro che godersi i continui update di The Witcher 3 e i cosplay che celebrano l'ormai iconica trilogia di Geralt di Rivia.

A farci tornare al fianco di una delle grandi protagoniste della serie, presente sin dal primissimo capitolo della saga videoludica, nei vari libri scritti dall'autore polacco Andrzej Sapkowski e persino nella serie televisiva prodotta da Netflix è la cosplayer italiana Seshiria Sandy.

Natia di Maribor, Triss Merigold è divenuta una maga in quel di Aretuza specializzandosi nella creazione di pozioni magiche. Dopo essere divenuta una maga conosciuta e rispettata, divenne la consigliera al trono di Temeria. Triss è fortemente legata a tutti gli altri protagonisti della saga. Amica di Yennefer, conosciuta durante gli studi, intraprende una relazione romantica con Geralt. Per Ciri, invece, è stata anche più di una maestra di magia.

In questo cosplay di Triss da The Witcher ritroviamo la maga dai capelli rossi mentre si diletta con una magia di fuoco e con indosso l'elegante abito verde che lascia scoperta la parte centrale del petto e della schiena.