The Witcher 3: un cosplay di Yennefer, la maga mentre lancia le sue stregonerie

Per gli amanti del gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt RED è un periodo piuttosto ricco. Da non molto la software house polacca ha annunciato The Witcher Polaris, primo capitolo di una trilogia che verrà completata entro 6 anni, e The Witcher Sirius, prima esperienza multiplayer per la saga.

In attesa di avventurarci in una nuova epopea, il clamore generato dai suddetti annunci ci riporta da Geralt di Rivia. A dicembre The Witcher 3 uscirà forse su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, permettendoci di ritrovare i protagonisti della trilogia originale su console di nuova generazione.

La più attesa è ovviamente Yennefer di Vengerberg, la potente maga il cui destino è incrociato a doppio filo con quello dello Strigo Geralt e con quello di Ciri. In questo cosplay di Yen da The Witcher 3 vediamo la stregona dilettarsi con le sue arti magiche generando una fiammata violacea sul palmo della mano.

Attraverso un artistico scatto condiviso dal fotografo @aleestudios, a permetterci di riavvicinarci a Yennefer è l'artista Instagram @cosplaykat. La somiglianza fisica tra Katie e Yen è impressionante e il cosplay è arricchito dall'eccellente fattura del costume indossato, ovvero la tipica pelliccia nera della maga.