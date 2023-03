The Witcher 3: un cosplay di Yennefer scatena la potenza della maga

Uscito originariamente nel 2015, otto anni dopo The Witcher 3: Wild Hunt è ancora oggi uno dei titoli più apprezzati e giocati dal pubblico, anche grazie al recente aggiornamento next-gen che ha migliorato il comparto tecnico del capolavoro di CD Projekt RED.

L'aggiornamento di The Witcher 3 su next-gen non è perfetto e i giocatori si stanno divertendo a trovare minuzie sfuggite ai controlli dello studio polacco, come ad esempio il look dei piccioni. A ogni modo, CD Projekt RED sta lavorando intensamente per perfezionare il suo prodotto e proprio negli ultimi giorni è arrivato un hotfix per The Witcher 3 di cui vi abbiamo segnalato i cambiamenti.

Al successo del terzo capitolo dell'avventura dello Strigo Geralt di Rivia conseguono gli omaggi della community di appassionati. In questo cosplay di yennefer da The Witcher 3 ritroviamo ad esempio la maga di Vengerberg in tutta la sua onnipotente potenza.

Realizzata dalla cosplayer Mira Ladovira, la bellissima interpretazione in questione vede Yenn lanciare uno sguardo autoritario e muoversi in direzione dei suoi nemici per abbatterli con una delle magie contenute nel libro di incantesimi nel suo pugno. Lo scatto dell'artista è stato realizzato nelle rovine medievali del castello di Nizza, location che rispecchia perfettamente quelle della saga di videogiochi di The WItcher.