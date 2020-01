The Witcher 3: ecco un cosplay di Yennefer in versione Cyberpunk 2077

Mentre The Witcher 3: Wild Hunt continua ad essere uno dei titoli più giocati del momento grazie al debutto dell'acclamata serie TV su Netflix, ecco che arriva anche un bellissimo cosplay dedicato a Yennefer.

Grazie al costume creato dalla cosplayer Julianne "Pufa" Podnebesnaya possiamo scoprire come sarebbe la bella Yennefer se fosse uno degli abitanti della movimentata Night City di Cyberpunk 2077. In uno dei contenuti postati dalla ragazza sui propri canali social ufficiali possiamo anche vedere la versione cyberpunk del vecchio Geralt di Rivia, che proprio come nella versione originale porta sulla propria schiena le due spade in grado di combattere creature mostruose ed esseri umani.

In attesa che la cosplayer ci mostri altri scatti del suo costume a tema The Witcher, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (GOG, Steam ed Epic Games Store).

Sapevate che The Witcher 3 ha superato i 100.000 giocatori connessi contemporaneamente ai server su Steam grazie alla popolarità della serie Netflix? Di recente è inoltre stata pubblicata la mod The Witcher 3: Exotic Arsenal, la quale aggiunge numerose armi al titolo CD Projekt RED.