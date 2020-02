The Witcher 3 cross save: come trasferire i salvataggi da PC a Switch

Con l'arrivo della patch 3.6 di The Witcher 3 per Switch, è ora possibile abilitare il cross-save e trasferire i salvataggi dalla versione PC a quella Nintendo Switch del GDR di CD Projekt Red. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo.

Naturalmente, per abilitare il cross-save dovete essere in possesso sia della versione PC (Steam o GOG) che di quella Nintendo Switch di The Witcher 3. Dopodiché, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come trasferire i salvataggi di The Witcher 3 da PC a Switch

Avviate The Witcher 3 su Nintendo Switch

Dal menu principale, selezionate l'opzione per i salvataggi del Cloud

Selezionate la versione GOG o Steam del gioco, in base a quella in vostro possesso

Inserite le vostre credenziali di GOG o Steam per effettuare l'accesso

Dopo aver collegato l'account PC di The Witcher 3, tornate al menu dei salvataggi del Cloud

Caricate la partita per trasferire i vostri salvataggi della versione PC su Switch

Come trasferire i salvataggi di The Witcher 3 da Switch a PC

È inoltre possibile trasferire i salvataggi dalla versione Nintendo Switch a quella PC, seguendo semplicemente questi passaggi:

Assicuratevi di aver collegato il vostro account PC (GOG o Steam) di The Witcher 3

Dal menu principale di The Witcher 3 per Switch, selezionate il menu dei salvataggi del Cloud

Selezionate l'opzione per caricare ed effettuare l'upload dei salvataggi nel Cloud

Adesso potrete caricare i salvataggi della versione Swicth in quella PC

Compatibilità dei salvataggi Switch e PC di The Witcher 3

Segnaliamo che i salvataggi Switch e PC di The Witcher 3 potrebbero non essere sempre compatibili. Possono presentarsi alcuni problemi se possedete (o non possedete) determinati DLC, o se avete applicato molte mod alla versione PC del gioco. Potrebbero inoltre verificarsi problemi se il file di salvataggio viene rinominato, quindi assicuratevi di mantenere inalterato il nome del file.

Il cross-save di The Witcher 3 è disponibile su PS4 e Xbox One?

Come annunciato dagli stessi sviluppatori, CD Projekt Red non ha nessun piano per portare il cross-save di The Witcher 3 su PS4 e Xbox One. Al momento, dunque, questa funzionalità può essere usata solo su PC e Switch.