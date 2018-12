The Witcher 3 e Dark Souls tra le nuove Offerte di Natale GameStop

Anche oggi, mercoledì 19 dicembre, il Calendario dell'Avvento di GameStop propone quattro giochi in offerta a prezzo ridotto, offerta valida online e in negozio solo fino alle 23:59. Di seguito, tutti i dettagli.

Tra gli sconti di oggi troviamo The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 20.98 euro, Dark Souls Remastered a 30.98 euro (solo versioni PS4 e Xbox One), Tekken 7 a 30.98 euro e Divinity Original Sin 2 Definitive Edition a 30,98 euro.

I giochi della Offerte di Natale GameStop possono essere acquistati anche a solo un euro ciascuno portando indietro un gioco valido per la promozione: "I giochi riportati dovranno essere validi per la promozione, scopri la lista sul sito. Nel caso di promozioni con ritiro di usato i giochi riportati dovranno essere integri e compresi di custodia e libretto. Le promozioni sono valide in Negozio e Online, salvo esaurimento scorte. Le promozioni sono aperte ai soli possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello. Promozioni non cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop+."