The Witcher 3 è davvero next gen con RTX 3090: ReShade e oltre 100 Mod per lo Strigo

Con la finestra di lancio della versione PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt ormai confermata da CD Projekt RED, l'avventura di Geralt di Rivia appare già degna della next gen, grazie all'azione dei Modder.

Direttamente in apertura a questa news, è infatti possibile osservare un notevole esempio dei risultati che è possibile ottenere nel gioco grazie all'utilizzo delle Mod. Con il video gameplay proposto dal team di Digital Dreams, è infatti possibile scoprire una impressionante trasformazione dell'esperienza visiva di The Witcher 3: Wild Hunt. Grazie all'impiego di oltre 100 Mod e all'applicazione dei tool di ReShade, l'Action RPG di CD Projekt RED conosce nel filmato una nuova giovinezza, animata da una RTX 3090 e con tanto di implementazione del Ray Tracing. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto dagli sforzi degli appassionati?



Al momento, gli sviluppatori di CD Projekt RED non hanno ancora presentato tutti i dettagli che caratterizzeranno la versione next gen di The Wicher 3: Wild Hunt. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il team ha però annunciato un nuovo Anniversary Stream dedicato a Cyberpunk 2077. In programma per i prossimi giorni, l'evento potrebbe offrire novità sul supporto post lancio per l'epopea di Night Ciry.