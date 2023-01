The Witcher 3, dalla demo E3 2014 all'Update Next Gen: l'evoluzione della grafica in video

Lo youtuber Cycu1 ha dedicato il suo ultimo progetto del 2022 all'evoluzione grafica e artistica di The Witcher 3 Wild Hunt che ha interessato il GDR culto di CD Projekt dalla demo dell'E3 2014 all'Update Next Gen disponibile da qualche settimana su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il filmato confezionato dal noto creatore di contenuti studia quindi le tante novità dell'Update Next Gen di The Witcher 3 in funzione delle modifiche apportate da CD Projekt rispetto alla prima, storica dimostrazione del kolossal GDR avvenuta nel corso della conferenza Microsoft dell'E3 2014.

Il video mette quindi in evidenza le differenze grafiche, stilistiche e prestazionali tra la versione pre-lancio di TW3 e l'edizione più aggiornata dell'odissea fantasy di Geralt di Rivia, mostrandoci i cambiamenti apportati alla palette cromatica, al sistema di illuminazione e alle ambientazioni, come pure al sistema di movimento e alle attività di indagine e di esplorazione condotte dallo Strigo.

Per un ulteriore approfondimento sui contenuti inediti e sugli interventi compiuti da CD Projekt RED per attualizzare la grafica e il gameplay del capolavoro action ruolistico, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PlayStation 5.