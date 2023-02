The Witcher 3, disponibile il nuovo hotfix: corregge i problemi dell'Update 4.01

Con il lancio dell'Update 4.01 sono sorti nuovi problemi tecnici in The Witcher 3 Complete Edition. CD Projekt è rapidamente corsa ai ripari per distribuire un hotfix nel più breve tempo possibile.

Nel giro di poche ore dall'annuncio della lavorazione del nuovo hotfix, ecco che il team di sviluppo polacco conferma che l'aggiornamento correttivo è ora disponibile per tutti i possessori di The Witcher 3 Complete Edition su PC. Come specifica la software house nel post Twitter che vi abbiamo riportato più in basso, la versione dell'action-RPG non cambierà con questo update, principalmente pensato per rettificare le problematiche emerse a seguito dell'Update 4.01.

L'hotfix, come detto, è disponibile per il download esclusivamente su PC, e non c'è stata menzione al momento di eventuali accorgimenti da apportare alle edizioni console del fantasy open world. Il test effettuato da Digital Foundry dopo la patch next-gen ha evidenziato dei passi indietro dal punto di vista prestazionle sia su PlayStation 5 che Xbox Series X, piattaforme che raggiungono con più fatica i 60 frame al secondo dopo l'Update 4.01. Non mancano i commenti di chi attende novità anche su console, e staremo a vedere se CD Projekt RED lascerà a breve un commento anche per questa fetta di utenza.