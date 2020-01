The Witcher 3: disponibile un'incredibile face mod ispirata a Henry Cavill

Grazie all'incredibile successo della serie targata Netflix, The Witcher 3: Wild Hunt ha riacceso l'interesse della community di moddder, la quale continua a sfornare giorno dopo giorno nuovi contenuti amatoriali.

Come spesso accade in questi casi, la maggior parte di queste mod è di qualità scadente ma, cercando con attenzione, è anche possibile trovare qualche chicca. Parliamo ad esempio dell'eccezionale face mod che sostituisce il volto originale di Geralt di Rivia con quello di Henry Cavill, rendendo il protagonista del titolo CD Projekt RED pressoché identico alla propria controparte televisiva. Insomma, se stavate cercando una scusa per rigiocare l'intera avventura dello Strigo, questa potrebbe essere l'occasione giusta per rendere l'esperienza leggermente diversa.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra in movimento la mod in diverse sequenze di gioco, inclusa quella iniziale, vi ricordiamo che grazie ad una mod è possibile inserire il volto dell'attrice della serie Netflix Anya Chalotra all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt.

Tra le altre mod dedicate al gioco di ruolo c'è anche quella dedicata alla canzone del bardo di The Witcher, la quale sta spopolando sul web.