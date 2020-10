Da The Witcher 3 a DOOM Eternal: 10 giochi in sconto per l'Amazon Prime Day

Continuano le offerte Amazon Prime Day 2020, in questo secondo (e ultimo) giorno di sconti vi proponiamo dieci giochi in vendita a prezzi ridotti solamente fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 14 ottobre.

In particolare poniamo l'accento su The Witcher 3 Game of the Year Edition proposto a meno di 20 euro, interessante anche il pacchetto Assassin's Creed Origins + Odyssey a 32.99 euro e DOOM Eternal a 29.99 euro con postrer in metallo in regalo.

Sconti e offerte Amazon

Per altri sconti Amazon Prime Day seguiteci sul canale Telegram offerte videogiochi e tech Everyeye.it, continueremo a segnalarvi offerte su console, videogiochi, PC gaming desktop e notebook, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, SSD e tanto altro ancora. Su Everyeye.it trovate anche buoni sconto per Amazon da spendere durante il Prime Day 2020, per risparmiare ancora di più sui prezzi già scontati.