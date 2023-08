The Witcher 3, DOOM Eternal e tanti altri giochi in offerta su Amazon con i nuovi sconti

Torna la Amazon Gaming Week con tanti sconti e offerte sui migliori videogiochi, fino al 3 settembre tanti giochi in sconto per PS4, PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch. Ecco le occasioni più interessanti delle ultime ore.

Da segnalare in particolare gli sconti su DOOM Eternal, The Witcher 3 Game of the Year Edition, Assassin's Creed Odyssey e Tekken 7. In offerta anche Cyberpunk 2077 (perfetto in vista dell'espansione Phantom Liberty, in uscita a settembre) e Days Gone per PS4 a poco meno di 20 euro.

Offerte Amazon Gaming Week sconti

Tutte le offerte sono valide nel momento in cui scriviamo, i prezzi possono cambiare senza preavviso e i prodotti andare sold-out rapidamente, dunque se siete interessati ad una promozione in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!