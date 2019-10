The Witcher 3, Dreams, MediEvil e tanto altro nelle live di questa settimana su Twitch

Come ogni Lunedì, ci pensiamo noi di Everyeye.it a risollevarvi dallo stress dell'inizio di una nuova settimana lavorativa, con l'arrivo del nuovo palinsesto delle dirette sul nostro canale Twitch, e anche per i prossimi giorni gli appuntamenti assolutamente da non perdere non mancheranno.

Si parte da The Witcher 3 su Nintendo Switch, per vedere come se la cava il capolavoro di CD Projekt RED anche sulla console ibrida della grande N, ma sarà anche la volta di MediEvil, il cui remake attesissimo è in dirittura d'arrivo (qui la nostra anteprima di MediEvil).

Parleremo di The Outer Worlds, RPG di Obsidian dalla scrittura decisamente interessante, e non mancheranno spazi per i nostri format come il Rotocalco videoludico 7 Giorni, il Q&A anche in versione Deluxe, la Colazione con Everyeye e l'appuntamento con Cydonia.

Insomma, ricapitolando, ecco tutti gli impegni della settimana:

Lunedì 21 ottobre

Ore 17:00 - The Witcher 3 per Switch

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat Kikachan87

Martedì 22 ottobre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat. Giorno Gaming

Mercoledì 23 ottobre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 14:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Ore 17:00 - Dreams

Ore 21:00 - Da Definire

Giovedì 24 ottobre

Ore 13:00 - Medievil

Ore 15:00 - The Outer Worlds

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Beneath a Steel Sky feat. Be_Frankie

Venerdì 25 ottobre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Appuntamento con Cydonia

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Sabato 26 ottobre

Ore 17:00 - Tekken 7 feat. SchiacciSempre

