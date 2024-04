The Witcher 3: c'è chi continua a scoprire segreti anche 9 anni dopo l'uscita

Nonostante sia originariamente uscito nell'ormai lontano 2015, The Witcher 3 Wild Hunt continua a far parlare di sé grande anche alla passione della sua community che continua a scoprire nuovi dettagli dopo tutto questo tempo. Si pensi ad esempio a un particolare segreto di un personaggio di The Witcher 3, ma non solo.

Lo youtuber xLetalis ha fatto un'ulteriore scoperta sul kolossal Action/RPG di CD Projekt RED che finora non era stata resa nota da nessuno: c'è un messaggio segreto e nascosto benissimo sotto Novigrad, nei pressi dei bagni di Dijkstra, raffigurante un ironico slogan propagandistico con un soldato che, puntando il dito verso il giocatore, esclama "CDPR Needs You!". Attraverso un video xLetalis mostra come è riuscito a compiere questa scoperta impossibile da trovare in condizioni normali, in quanto richiede di uscire dai confini del gioco tramite glitch.

Lo youtuber ha fatto la curiosa e segretissima scoperta grazie alle segnalazioni di un suo follower che aveva già trovato in precedenza il messaggio a causa di un bug. Non essendo riuscito a replicare il glitch, xLetalis ha dunque fatto ricorso a dei comandi manuali per uscire dai confini (come mostrato nel video), arrivando infine al punto in cui si trova lo slogan. Che dire, The Witcher 3 Wild Hunt continua a stupire anche con questi piccoli dettagli nonostante sia trascorso quasi un decennio dal suo esordio sul mercato. E chissà se altri messaggi ancora sono ben nascosti in altri punti del mondo di gioco.

Nel frattempo lo studio polacco continua a lavorare sodo sul futuro del franchise: The Witcher 4 potrebbe arrivare nel 2026 secondo alcune voci di corridoio, ma per adesso è ancora troppo presto per una finestra di lancio ufficiale.

Nintendo - Console Nintendo Switch – Modello OLED Blu Neon è uno dei più venduti oggi su