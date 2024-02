The Witcher 3: c'è un dettaglio nascosto su un personaggio che non avete visto dopo 9 anni

Sappiamo bene che The Witcher 3 è pieno di easter egg e segreti curiosi che in alcuni casi hanno richiesto addirittura anni per essere scoperti dai fan. Uno in particolare è decisamente sottile e ben nascosto, collegato a una specifica missione secondaria.

Stiamo parlando di Fantasmi del Passato, una quest che vede Geralt Di Rivia ricongiungersi con Letho, un suo vecchio avversario visto in The Witcher 2 Assassins of Kings. In The Witcher 3 Letho si ritrova in un mare di guai con numerose persone che lo vogliono morto, motivo che lo spingono a chiedere aiuto allo stesso Geralt nonostante il loro passato burrascoso. Una volta scoperto chi è che nello specifico vuole uccidere Letho, l'evoluzione della missione secondaria porta l'NPC a un confronto finale con i suoi nemici, chiedendo a Geralt di stare fuori dal confronto con i cacciatori di taglie alla ricerca della sua testa. Letho sembra però soccombere all'assalto dei suoi avversari e, una volta giunto sul punto dell'incontro, Geralt ha due scelte: uccidere i cacciatori di taglie oppure non immischiarsi. Indipendentemente dalla scelta, si scopre che Letho stava soltanto fingendo la sua morte, rialzandosi poco dopo.

In un primo momento nulla fa pensare che Letho sia effettivamente ancora vivo, ma è proprio qui che emerge un curioso dettaglio con tutta probabilità sfuggito alla maggior parte dei giocatori: se si attende un tot di tempo prima di prendere la nostra scelta su come agire, si può sentire Letho russare, confermando dunque in anticipo la sorte del personaggio che è vivo, vegeto e che si è addormentato a causa della nostra lunga indecisione. In un contesto simile viene però spontaneo prendere subito una decisione senza aspettare troppo a lungo, perdendo così questo particolare dettaglio ben nascosto: del resto, giocando per la prima volta a The Witcher 3, di certo difficilmente si poteva immaginare che Letho stesse solo facendo finta di essere stato ucciso. L'uomo rivela poi a Geralt di aver fatto ricorso a quel piano nel tentativo di liberarsi dei suoi inseguitori una volta per tutte, in quanto credendolo morto avrebbero di conseguenza smesso di cercarlo.

