The Witcher 3 e l'easter egg sbloccabile dopo 7 anni: la storia di Vivienne de Tabris

I fan dello Strigo sanno già che The Witcher 3 è pieno di splendidi easter egg: sapevate che uno degli ultimi segreti celati da CD Projekt RED, nonché uno dei più difficili da rintracciare, ha richiesto qualcosa come sette anni per poter essere svelato?

A rendere noti i dettagli di questa incredibile scoperta è Philipp Weber: nel marzo dello scorso anno, l'esponente del team di sviluppo di CDPR incaricato di dare forma (tra gli altri) all'espansione Blood & Wine di The Witcher 3 si è affacciato sui social per complimentarsi pubblicamente con xLetalis, il creatore di contenuti che è riuscito a svelare l'easter egg nascosto dallo stesso Weber tra le pieghe del DLC.

I sette anni trascorsi dal primo appassionato di The Witcher che è riuscito a scovare questo easter egg, quindi, coincidono quasi perfettamente con il tempo ingame necessario per poter svelare il mistero. Prima di proseguire, segnaliamo il pericolo spoiler rappresentato dalle attività richieste per accedere all'easter egg.

Intento a giocare la campagna di Blood & Wine, lo youtuber si è imbattuto nella missione 'Il Cinguettio del Cavaliere Innamorato': la missione secondarie vede Geralt di Rivia prestare soccorso a Vivienne de Tabris, una dama di compagnia della duchessa Anna Henrietta colpita da una maledizione. Una delle soluzioni proposte dalla missione per evitare che la povera Vivienne venga trasformata in un grifone prevede che Geralt esegua un pericoloso 'rituale di purificazione' per spezzare la maledizione, facendo però pendere sulla dama la spada di Damocle di una morte che sarebbe sopraggiunta dopo sette anni.

Incuriosito dall'esito di questa missione secondaria, lo youtuber si è così servito della console di comando per spingere Geralt a meditare in-game per un totale di sette anni: tornato sulle isole Skellige nei panni dello Strigo una volta trascorso questo lasso di tempo virtuale, il creatore di contenuti ha scoperto il corpo inerte della povera Vivienne in una locanda nei pressi di Kaer Trolde, sincerandosi così dell'effettiva veridicità della premonizione di Geralt sul tempo di vita ridotto come 'pegno' del rituale per spezzare la maledizione.

Philipp Weber si è perciò congratulato con xLetalis per il 'lavoro investigativo' compiuto, sottolineando la cura per i dettagli che il team di CD Projekt ha riposto nella realizzazione delle missioni principali e secondarie di Wild Hunt e relative espansioni. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulla sfida epocale del nuovo The Witcher raccontata da Sebastian Kalemba.