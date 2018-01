La modperè stata aggiornata alla versione 2.60, ora disponibile per il download. Il modder Sir Reaperrz non ha purtroppo diffuso alcun changelog, non sappiamo quindi quali siano le novità apportate da questo update.

The Witcher 3 Enhanced Edition modifica vari aspetti dell'Action RPG di CD Projekt, includendo statistiche come equilibro, adrenalina, vigore, schivata e velocità di attacco, modificando inoltree il comportamento della spada e di altre armi.

Il file è scaricabile gratuitamente dal sito Nexus Mod, restiamo in attesa di eventuali dettagli sul changelog e sulla lista delle modifiche e novità apportate da Sir Reaperrz.