The Witcher 3: l'enorme mod Redux che migliora il gameplay raggiunge la versione 2.0

Dalle pagine di NexusMods lo sviluppatore amatoriale Aleks Vuckovic, l'autore della mod Redux di The Witcher 3 Wild Hunt, informa tutti i fan dello Strigo che il suo progetto ha finalmente raggiunto la versione 2.0 con un aggiornamento che porta in dote tantissime migliorie.

Tenendo fede alla sua promessa di evolvere il sistema di combattimento, le animazioni e la progressione delle abilità del capolavoro fantasy di CD Projekt, Vuckovic assicura che l'update 2.0 contribuisce a rendere la sua mod Redux un vero e proprio "must have" per tutti gli appassionati di The Witcher 3 su PC.

Con l'ultimo update di Redux, il modder implementa una ricca serie di contenuti inediti progettati per integrarsi armoniosamente al combat system e allo stile artistico del gioco originario. Tra questi, citiamo ad esempio l'aggiunta dell'abilità dei Colpi Paralizzanti, una completa riprogettazione del calcolo dei danni arrecati e ricevuti dai colpi critici e la rielaborazione di tutte le animazioni di attacco e difesa di Geralt di Rivia, oltrechè dei suoi Segni.

Sempre con la versione 2.0 di Redux vengono risolti i bug riscontrati nell'IA nextgen dei nemici di The Witcher 3 implementata con l'edizione 1.7 di questa mod che può essere scaricata in via del tutto gratuita se si possiede una copia PC dell'avventura a mondo aperto di CD Projekt.