The Witcher 3: su Epic Store costa un centesimo di meno per 'evitare' il coupon da 10 euro

Dopo la calorosa accoglienza con cui i fan hanno ricevuto la notizia di GTA 5 gratis su PC, l'umore della community si raffredda di colpo per via dell'insolito motivo che sembrerebbe escludere di proposito la versione digitale di The Witcher 3 dalla promozione sui coupon da 10 euro dei saldi di Epic Store.

Come riportato dai colleghi di GameRant, sabato mattina CD Projekt avrebbe deciso di ritoccare il prezzo di The Witcher 3 Wild Hunt su Epic Games Store portandolo da 49,98 euro a 49,96 euro: in conseguenza di questa scelta, anche il prezzo della versione attualmente in sconto del 70% ha subito delle modifiche ed è stato fissato a 14,98 euro invece che a 14,99 euro.

Il centesimo di differenza colloca così il kolossal ruolistico con protagonista Geralt di Rivia tra i giochi che non rientrano nell'offerta sul buono sconto da 10 euro di Epic Store. In questo modo, gli acquirenti di The Witcher 3 non possono riscattare il coupon da 10 euro previsto per gli acquisti di giochi dal prezzo uguale o superiore a 14,99 euro.

Chi possiede già un bonus da 10 euro, oltretutto, non può servirsene per acquistare il capolavoro GDR di CD Projekt RED, sempre per via del ribasso di un centesimo che non fa rientrare il titolo nell'offerta riservata ai giochi in vendita ad almeno 14,99 euro. Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di CD Projekt e i gestori dell'Epic Store di Epic Games non hanno ancora offerto un chiarimento.