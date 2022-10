The Witcher 3, ora si esagera! Geralt combatte in 8K con 100 mod su RTX 4090

Digital Dreams, lo youtuber specializzatosi nella creazione di filmati dimostrativi sulle potenzialità videoludiche delle schede grafiche più performanti, si è dotato di una fiammante NVIDIA GeForce RTX 4090 e l'ha tenuta a battesimo spingendo in 8K una versione iper-modificata di The Witcher 3 Wild Hunt.

La mostruosa configurazione hardware allestita dall'ormai noto youtuber (date un'occhiata al suo video di Ride 4 ai limiti del fotorealismo) gli consente di eseguire il kolossal ruolistico di CD Projekt ad una risoluzione e con livelli di dettaglio impossibili da raggiungere in ambiente console (o su PC gaming dalle specifiche 'umane').

A elevare ulteriormente l'esperienza grafica e ludica dell'ultima odissea fantasy dello Strigo ci pensa la generosa iniezione di contenuti inediti rappresentata dall'introduzione di oltre 100 mod, ivi compresi i pacchetti Benis LM e Blitz FX che, uniti ai tool ReShade, contribuiscono a infondere ulteriore realismo alla scena. È poi da apprezzare lo sforzo compiuto da Digital Dreams nel mantenere una palette cromatica 'rispettosa' delle atmosfere del GDR originario, con modifiche che si integrano alla perfezione nel già incredibile impianto ludico e tecnico del capolavoro ruolistico lanciato nell'ormai lontano 18 maggio del 2015.

Vi lasciamo perciò al video in apertura d'articolo e rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da CD Projekt per scoprire che fine ha fatto The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S, la versione ottimizzata (con upgrade gratuito per chi possiede già il gioco) dell'avventura ruolistica con protagonisti Geralt di Rivia e Ciri.