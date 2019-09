The Witcher 3: le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone scontatissime su PS Store

L'acclamato The Witcher 3, acclamata produzione targata CD Projekt Red, si è nel tempo conquistato un posto speciale nel cuore di moltissimi videogiocatori.

In seguito all'esordio del gioco, gli utenti ammaliati dal fascino dell'universo di Geralt di Rivia hanno avuto modo di farvi ritorno grazie alla pubblicazione di due diverse espansioni. La prima di queste Hearts of Stone, è arrivata sul mercato videoludico nel corso dell'ottobre 2015, includendo al suo interno circa dieci ore di nuove avventure all'interno del mondo di The Witcher 3: Wild Hunt. La seconda, Blood & Wine, è invece stata pubblicata alcuni mesi più tardi. Esordita sul mercato nel corso del maggio 2016, l'espansione permette ai giocatori di dedicarsi all'esplorazione del Granducato di Toussaint, dove vivere nuove avventure nei panni del Witcher.

Per i giocatori interessati a questi due contenuti aggiuntivi di The Witcher 3: Wild Hunt, segnaliamo un'interessante promozione attiva per un periodo di tempo limitato su PlayStation Store. Fino alle ore 12:59 am del 19 settembre 2019, gli utenti potranno usufruire di uno sconto del 60%:

Hearts of Stone può essere acquistata a 3,99 euro ;

può essere acquistata a ; Blood & Wine può essere acquistata a 7,99 euro ;

può essere acquistata a ; Il Pass Espansioni di The Witcher 3, che include entrambi i contenuti, può essere acquistato a 9,99 euro;

Per ulteriori dettagli sulle due espansioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di The Witchee 3 Blood & Wine e la nostra recensione di The Witcher 3 Hearts of Stone.